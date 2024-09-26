حكمة الشيوخ وحماس الشباب.. "الحرية المصري" يعين إدريس وبيومي نائبين لرئيس الحزب

قرر الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري؛ تعيين د. أحمد محمد سمير ادريس نائبا لرئيس الحزب؛ مع استمراره في موقعه أمينا للتنظيم المركزي؛ ود. أحمد محمود السيد بيومي نائبا لرئيس الحزب؛ مع تكليفهما بالقيام بمهامها الحزبية وفقا للائحة الداخلية؛ على أن يعتمد هذا القرار فى أول جمعية عمومية للحزب.

جاء قرار رئيس الحزب بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية؛ وقرار لجنة شئون الأحزاب بانشاء الحزب؛ ومحضر المؤتمر العام بانتخاب رئيس الحزب؛ واللائحة الداخلية للحزب؛ ومحضر اجتماع المكتب السياسي المنعقد فى ٢٢ سبتمبر الجارى.

وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن قرار تعيين د. أحمد ادريس ود. احمد بيومي نائبين جديدين لرئيس الحزب إلى جانب الكوادر القيمة ذات الخبرة الحالية يأتى من منطلق حرص الحزب على تمكين القيادات الشّابة، ودعم كوادره بالعناصر الفتية والغنية بالكفاءة، والرؤية، والطموح، والإبداع؛ وليتحقق بذلك المزج بين حكمة الشيوخ وحماس الشباب، ولتكتمل المنظومة الحزبية المتناغمة التي تسعى لترسيخ دور الحزب في خدمة وطننا الغالي مصر بكل صدق واخلاص ومحبة وتناغم.