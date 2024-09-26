خصم عنيد لـ«النصر».. نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الملك

أقيمت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الملك، اليوم الخميس، وسط حضور كبير من ممثلي الأندية المتأهلة ووسائل الإعلام، والتي كشفت عن مواجهات مثيرة تنتظر عشاق الكرة السعودية في المرحلة المقبلة.

الأندية المتأهلة لدور الـ16

تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك، كل من: الهلال، النصر، اتحاد جدة، العربي، القادسية، الوحدة، الفيحاء، الطائي، الاتفاق، الجندل، الجبلين، الشباب، النجمة، الرائد، التعاون، الرياض.

مفاجآت دور الـ32 من كأس الملك

شهدت مرحلة دور الـ32 مفاجأة كبيرة بإقصاء أهلي جدة بالخسارة من الجندل، وذلك بالإضافة إلى توديع فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، من نفس الدور بعد الهزيمة من النجمة أحد أندية الدرجة الثانية.

أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس الملك عن مواجهات قوية، حيث يواجه الهلال حامل اللقب نظيره الطائي، بينما يلتقي اتحاد جدة الجندل الذي أطاح بفريق أهلي جدة من دور الـ32.

كما أوقعت القرعة، فريق النصر بقيادة أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو أمام خصم عنيد وهو التعاون، الذي يواجه كبار الدوري السعودي بشراسة وقوة على أرضية الملعب.

موعد انطلاق مباريات دور الـ16

تقام مباريات دور الـ16 من كأس الملك، يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 28 و29 أكتوبر 2024، على تحدد مواعيد المواجهات بشكل تفصيلي لاحقًا.

نتائج قرعة دور الـ16 من كأس الملك