تعرف على موعد انطلاق معسكر المنتخب المقبل

يناقش الجهاز الفنى لمنتخب مصر الاول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، موعد انطلاق معسكر الفراعنة المقبل ليكون يوم 6 أكتوبر المقبل، استعدادا لمباراتي موريتانيا، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الامم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب الفراعنة نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل، ثم يسافر لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا في نواكشوط يوم 15 من الشهر ذاته.

وأرسل منتخب مصر خطابات رسمية إلى اللاعبين المحترفين خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للائحة التي تنص علي مخاطبة اللاعبين قبل فترة التوقف الدولي بـ 15 يوما.