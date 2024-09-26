جامعة دمياط تكرم علمائها الموجودين بقائمة "ستانفورد" العالمية

دعماً للبحث العلمي وتقديراً لجهود العلماء ، كرم مجلس جامعة دمياط اليوم ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ علماء الجامعة البارزين الذين ظهرت أسماؤهم بقائمة ستانفورد لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهاداً ،في مجالات علمية مختلفة وهم :

١- أسرة الراحل الأستاذ الدكتور حمدى زيدان( رحمه الله )، بكلية العلوم مجال البوليمرز.

٢- الأستاذ الدكتور أحمد عبدالغني عويس قسم الحاسب الآلي – مجال الذكاء الاصطناعي .

٣- الأستاذ الدكتور عماد السعيد ، كلية الهندسة مجال طاقة.

٤- الأستاذ الدكتور أشرف البنداري ،كلية العلوم مجال الفيزياء الكيميائية.

٥- الأستاذ الدكتور عبدالجواد راضي ، كلية العلوم مجال الكيمياء التحليلية .

٦- الأستاذ الدكتور عادل ذكي السنباطي ، كلية العلوم مجال الفيزياء الكيميائية.

٧- الأستاذة الدكتورة نصرة أيوب ، كلية الطب مجال الطب العام.

٨- الأستاذ الدكتور محمد سرحان ، كلية العلوم مجال الچيوفيزياء التطبيقية.

فيما وكرم مجلس الجامعة السيدة الأستاذ الدكتور أماني عبد العزيز الديسطي مدير وحدة التصنيف والنشر الدولي بالجامعة ، تقديراً لجهودها المبذولة في هذا المجال.

ويعكس هذا التصنيف الجهود المبذولة من قبل العلماء كما يؤكد على أهمية البحث العلمي في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن جامعة ستانفورد أعلنت يوم ١٧ سبتمبر قائمة بأسماء أفضل 2٪ من علماء العالم عن مجمل إنتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية ، وهذه القائمة تصدرها مؤسسة السيفير، حيث بلغ عدد العلماء الذين تم تقييمهم هذا العام عن مجمل أبحاثهم العلمية وجودتها وتأثيرها 223,153 عالماً، من أصل أكثر من 11 مليون عالم من 149 دولة، اعتماداً على قاعدة بيانات Scopus في 22 تخصصاً علمياً و 176 تخصصاً فرعياً.

وقد ضمت القائمة 495 عالماً مصرياً و217,098 عالماً دولياً.