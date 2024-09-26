وزير الرياضة يهنئ محمود حسني بعد حصد 3 ميداليات ببطولة العالم لرفع الأثقال

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة محمود حسني لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، عقب تحقيقه ثلاث ميداليات متنوعة في بطولة العالم تحت 20 سنة المقامة حاليا بمدينة ليون الإسبانية والمستمرة حتى 27 سبتمبر الجاري.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بهذا الإنجاز المشرف والذي يعكس مدى نجاح المشروع في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة، وتشجيعا على بذل المزيد من الجهد لدعم الرياضة المصرية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن هذا الإنجاز المميز هو ثمرة جهود متواصلة واستعدادات مكثفة، مضيفًا أن هذا خير دليل على أن الرياضة المصرية تزخر بالمواهب الصاعدة التي تستحق كل الدعم والتشجيع، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يؤكد على أهمية الاستثمار في الشباب والمواهب، ويدعونا إلى مواصلة دعم مثل هذه المشروعات القومية التي تساهم في بناء مستقبل رياضي واعد لمصر.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ضمن خطة الوزارة في التوسع والانتشار في جميع محافظات الجمهورية للكشف عن الموهوبين رياضيًا في أكثر من 11 لعبة يستهدفها المشروع.

وتجدر الإشارة أن اللاعب محمود حسني تمكن من تحقيق الميدالية الفضية في الخطف برفع ثقل قدره 169 كجم، والميدالية البرونزية للكلين والنتر برفع ثقل قدره 200 كجم، والميدالية البرونزية المجموع، وذلك برفع مجموع قدره 369 كجم.