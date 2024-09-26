السيطرة علي حريق شب داخل مطعم بالدقي

تسبب ماس كهربائي في نشوب حريق داخل مطعم تجاري بمنطقة الدقي، بمحافظة الجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي النيران وإخمادها.

وردت إشارة من غرقة عمليات النجدة للحماية المدنية بالجيزة، مفادها نشوب حريق في مطعم بمنطقة الدقي.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق بالإشتراك مع رجال الحي، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر إمتدادها للعقارات المجاروة، وأمكن السيطرة علي النيران.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.