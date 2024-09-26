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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التعليم: زرنا 18 محافظة فى مصر وناقشنا المشكلات مع المعلمين

محمد عبد اللطيف،
محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه منذ توليه المهمة بدأ العمل على عدة آليات، متابعا: «قمنا بزيارة أكثر من 17 أو 18 محافظة، وقابلنا أكثر من 250 مدير إدارة، وأكثر من 6 آلاف مدير مدرسة وآلاف المعلمين».

وأضاف، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «قعدنا معاهم وشوفنا المشاكل الموجودة فى التعليم وإزاي هنحلها مع بعض، وتناقشنا فى حوارات طويلة جدًا وذلك فى كل المحافظات، واستمعنا إلى آراء المعلمين، وحلينا مع بعض الكثير من المشاكل».

وعن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية بالكامل، أشار الى أنه فى مرحلة الثانوية كان يتم تدريس 32 مادة، مواصلا: «المركز القومي للبحوث فيه 120 أستاذ بكليات التربية، طلبنا منهم دراسة حول أهم 20 دولة على العالم فى التعليم، وطلبنا منهم أن يدرسوا لنا الدول دي فى مرحلة الثانوية بتدرس كام مادة فى السنة وجدنا إن أقصي شيء يدرسوا من 6 إلى 8 مواد في السنة».

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلام في السياسة