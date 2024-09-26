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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التعليم: من يتواجد على أرض مصر لابد أن يدرس المنهج المصري

ولا مجال لوجود أي كيانات أخرى..

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف
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شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم الخميس، على أن من يتواجد على أرض مصر لابد أن يدرس المنهج المصري، ولا مجال لوجود أي كيانات أخرى.

وقال -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- إنه في الفترة القادمة سيتم إعادة هيكلة وصياغة المناهج خصوصا في المرحلة الثانوية.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تقدير لأبعد الحدود من القيادة السياسية لقيمة ومكانة المعلم.

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