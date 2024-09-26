شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم الخميس، على أن من يتواجد على أرض مصر لابد أن يدرس المنهج المصري، ولا مجال لوجود أي كيانات أخرى.
وقال -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- إنه في الفترة القادمة سيتم إعادة هيكلة وصياغة المناهج خصوصا في المرحلة الثانوية.
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تقدير لأبعد الحدود من القيادة السياسية لقيمة ومكانة المعلم.
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وزير التعليم: من يتواجد على أرض مصر لابد أن يدرس المنهج المصري
ولا مجال لوجود أي كيانات أخرى..
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شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم الخميس، على أن من يتواجد على أرض مصر لابد أن يدرس المنهج المصري، ولا مجال لوجود أي كيانات أخرى.
شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم الخميس، على أن من يتواجد على أرض مصر لابد أن يدرس المنهج المصري، ولا مجال لوجود أي كيانات أخرى.