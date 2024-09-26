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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التعليم: إذا كان هدفنا إعداد أحسن دكتور ومهندس ولا ينتمي لمصر «يبقى ما عملناش حاجة»

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف
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قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم الخميس، إننا نحتاج أن يكون أولادنا منفتحين على ثقافات العالم، وفي نفس الوقت محافظين على هويتهم.

وأكد -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- إنه إذا كان هدفنا إعداد أحسن دكتور ومهندس ولا ينتمي لمصر «يبقى ما عملناش حاجة».

وتابع «عبد اللطيف»: "نعمل على إعداد برامج لزيارة الطلاب المتاحف والمعالم التاريخية في بلدنا"، مشيرًا إلى أن 20 % من مجموع الشهادات الدولية سيتم تخصيصه لمادتي اللغة العربية والتاريخ .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف كلام في السياسة