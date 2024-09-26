وزير التعليم: إذا كان هدفنا إعداد أحسن دكتور ومهندس ولا ينتمي لمصر «يبقى ما عملناش حاجة»

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم الخميس، إننا نحتاج أن يكون أولادنا منفتحين على ثقافات العالم، وفي نفس الوقت محافظين على هويتهم.



وأكد -خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- إنه إذا كان هدفنا إعداد أحسن دكتور ومهندس ولا ينتمي لمصر «يبقى ما عملناش حاجة».



وتابع «عبد اللطيف»: "نعمل على إعداد برامج لزيارة الطلاب المتاحف والمعالم التاريخية في بلدنا"، مشيرًا إلى أن 20 % من مجموع الشهادات الدولية سيتم تخصيصه لمادتي اللغة العربية والتاريخ .