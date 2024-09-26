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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بأزمة قلبية.. وفاة مدير مدرسة أثناء تأدية عمله فى الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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توفى مدير مدرسة الدوار للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شربين التعليمية بمحافظة الدقهلية، أثناء تأدية عمله اليوم الخميس، داخل المدرسة على إثر إصابته  بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية جراء إصابته بأزمة قلبية وجرت محاولة إنقاذ حالته بمستشفى شربين العام الا أنه فارق الحياة.

أزمة قلبية تنهي حياة مدير مدرسة خلال عمله فى الدقهلية:

كانت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، قد تلقت إشارة من إدارة شربين التعليمية بوفاة مدير مدرسة الدوار للتعليم الأساسي ويدعى "محمد أبو العلا أبو الفتوح"، وذلك  بعد أن سقط مغشياً عليه أمام زملائه وسط المدرسة، أثناء اليوم الدراسي.

وجرى نقل المصاب  الى مستشفى شربين العام لمحاولة إسعافه الا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وبتوقيع الكشف الطبي تبين إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية جراء إصابته بأزمة قلبية.
من جهتها أصدرت نقابة المعلمين بالدقهلية بيانا نعت فيه الفقيد، والذى شهد له الجميع بحسن الخلق وإخلاصه بالعمل، وانهار زملاؤه فى البكاء بعد تأكيد خبر الوفاة، وأشاروا إلى إخلاصه فى العمل، وأنه كان دائم الالتزام قبل الجميع.

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