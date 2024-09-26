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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التعليم: 2500 مدرسة ثانوي حكومية بها شاشات متطورة لا توجد في «الخاصة»

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف
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أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، اليوم الخميس، استهداف تدريس البرمجة كمادة أساسية في المرحلة الثانوية لأنها ستصبح لغة العالم الأساسية.

وتابع خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- "لدينا 2500 مدرسة ثانوي بها شاشات متطورة جدا لا توجد في 90% من المدارس الخاصة.

واستطرد وزير التربية والتعليم: "نكمل مسيرة من سبقونا من الوزراء، وجميعنا ننفذ استراتيجية التعليم 2030".

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف تدريس البرمجة