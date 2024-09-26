وزير التعليم: 2500 مدرسة ثانوي حكومية بها شاشات متطورة لا توجد في «الخاصة»

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، اليوم الخميس، استهداف تدريس البرمجة كمادة أساسية في المرحلة الثانوية لأنها ستصبح لغة العالم الأساسية.

وتابع خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- "لدينا 2500 مدرسة ثانوي بها شاشات متطورة جدا لا توجد في 90% من المدارس الخاصة.

واستطرد وزير التربية والتعليم: "نكمل مسيرة من سبقونا من الوزراء، وجميعنا ننفذ استراتيجية التعليم 2030".