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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التعليم: نظام التعليم المتعارف عليه لم يتطور من 300 سنة

ومتطلبات سوق العمل الآن تحتاج نظام مختلف..

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف
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قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم الخميس، إن «أعمال السنة» أمر أساسي في التعليم على مستوى العالم ، مشيرًا إلى أن نظام التعليم المتعارف عليه لم يتطور من 300 سنة، وأن متطلبات سوق العمل الآن تحتاج نظام مختلف.

وأضاف - خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- أن المنافسة خلال السنوات القادمة في سوق العمل ستكون على مستوى العالم كله، وليست على المستوى المحلي.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف نظام التعليم كلام في السياسة