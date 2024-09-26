وزير التعليم: نظام التعليم المتعارف عليه لم يتطور من 300 سنة

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم الخميس، إن «أعمال السنة» أمر أساسي في التعليم على مستوى العالم ، مشيرًا إلى أن نظام التعليم المتعارف عليه لم يتطور من 300 سنة، وأن متطلبات سوق العمل الآن تحتاج نظام مختلف.

وأضاف - خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- أن المنافسة خلال السنوات القادمة في سوق العمل ستكون على مستوى العالم كله، وليست على المستوى المحلي.