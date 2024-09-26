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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التعليم: تطوير الثانوية تم بناء على دراسة لمناهج 20 دولة في العالم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف
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أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، أن تطوير مناهج الثانوية تم بناء على دراسة لمناهج 20 دولة في العالم.
وأضاف - خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تصميم المناهج بشكلها القديم كان أحد أسباب لجوء الطلبة للدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أنه قبل ذلك كان حجم مناهج المرحلة الثانوية أكبر من عدد الساعات المخصصة لدراستها.
وتابع: أن مادة الجيولوجيا لا تدرس كمادة أساسية في أي دولة.
 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف تطوير مناهج الثانوية