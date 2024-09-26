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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام الخور في الدوري القطري

حمدي فتحي مع الوكرة
حمدي فتحي مع الوكرة القطري
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أعلن علي رحمة المري، المدير الفني لفريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخور، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري القطري.

يستضيف فريق الوكرة بقيادة حمدي فتحي، اليوم الخميس، نظيره الخور على ملعب استاد الجنوب، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود حمدي فتحي تشكيل الوكرة أمام الخور، ليواصل المشاركة أساسيًا في كتيبة النواخذة، حتى بعد رحيل المدرب الإسباني ميجيل أنخيل راميريز.

وشارك حمدي فتحي في مباراة الجولة الماضية مع الوكرة أمام الريان، وصنع هدف فريقه الأول خلال اللقاء الذي فاز به رفاقه بثنائية دون رد.

ويخوض حمدي فتحي الموسم الثاني له مع الوكرة القطري، بعدما انتقل إليه قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم.

ويحتل فريق الوكرة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 8 نقاط، بينما يأتي الخور في المرتبة العاشرة وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل الوكرة لمواجهة الخور في الدوري القطري

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