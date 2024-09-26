ads
الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف على أكثر الأبراج تحررا ورفضا للروتين

صورة ارشفيه
صورة ارشفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تتغير الحياة يوميا وتختلف مع تقدم التكنولوجيا والكل يحاول أن يواكب التغيرات ويتأقلم معها والاتجاه إلى التقدم طمعا فى للتطور ومن ثم يرفضون الروتين كل حسب شخصيته حيث تختلف الشخصيات من حيث تقديرها للتطور والتغير فهناك من يفضل الروتين وهناك من لا يقبل ذلك ولهذا تختلف الابراج من حيث ايمان اصحابها بالتطور وتخليهم عن الروتينية.

نتعرف على الأبراج التى  تميل إلى التغير والتطور وترفض الروتين . 

 

تحدد عالمة الفلك دكتورة “منى احمد ”اكثر الابراج التى تميل لتطور  والحريه وتتخلى عن الروتين فى برج الحمل والجوزاء والأسد والقوس . والدلو والحوت . 

أولا : برج الحمل 

يتميز برج الحمل بطبيعته الديناميكية والمغامرة ويميل إلى النشاط والحماس الذى بدوره يخوضه نحو لاكتشاف كل ما هو جديد وذلك يجعله يوصف بانه برج نارى كما انه يميل إلى التواصل مع الاخرين واكتشاف أنشطة مختلفة ثم ايجاد طرق للمرونة فى الحياة اليومية وبهذا يكون مؤهلا للتحدي والحرية  ثم الإبداع الذى بمؤداه يكون التفكير  خارج الصندوق  ويرفض كل ما هو روتينى . 

ثانيا : برج الجوزاء 

يرمز الى التوائم وهو من اذكى الابراج الهوائيه ولانه من الابراج الهوائية فهو يميل للمرونه وهذه المرونه تتجلى فى سلوكه الحيوى الذى بمؤداه يميل للتسابق وحب المنافسه والتجديد وبالتالى  يرفض الروتين  . 

ثاالثا : برج الاسد 

يميل إلى الاثارة والاهتمام والمغامرة ويسعى للتألق  والاعجاب بنفسه وعلى ذلك  يميل للبحث بطبيعته الجذابه والكشف عن كل ما هو جديد ورفض كل ما هو روتنى . 

ثالثا : برج القوس 

يعشق السفر والمغامرة ويميل إلى التحرر والتفاؤل والحماس واكتشاف الاماكن  الجديدة والابداع وعلى ذلك فهو مبتكر لذلك يميل الى كل ما هو جديد  ويرفض الروتين . 

رابعا : برج الدلو . 

يميل إلى  الحريه والابداع وكل ماهو جديد ولانه يعشق الحريه فهو متجدد كل يوم ويميل للمغامرة حيث احساسه بذاته وعلى ذلك فهو يكره الروتين  . 

خامسا : برج الحوت 

يتمتع بطبيعته الحساسة ويميل إلى التعاطف والتناغم العميق مع عواطفه والابتكار ما يجعله يرفض الروتين من خلال تواصله  مع خياله الذى بمؤداه يجعله يبحر فى كل ما هو جديد حالما بالمغامرة واكتشاف الجديد ولذلك يرفض الروتين . 

الأسد القوس الحوت