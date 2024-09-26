تعرف على أكثر الأبراج تحررا ورفضا للروتين

تتغير الحياة يوميا وتختلف مع تقدم التكنولوجيا والكل يحاول أن يواكب التغيرات ويتأقلم معها والاتجاه إلى التقدم طمعا فى للتطور ومن ثم يرفضون الروتين كل حسب شخصيته حيث تختلف الشخصيات من حيث تقديرها للتطور والتغير فهناك من يفضل الروتين وهناك من لا يقبل ذلك ولهذا تختلف الابراج من حيث ايمان اصحابها بالتطور وتخليهم عن الروتينية.

نتعرف على الأبراج التى تميل إلى التغير والتطور وترفض الروتين .

تحدد عالمة الفلك دكتورة “منى احمد ”اكثر الابراج التى تميل لتطور والحريه وتتخلى عن الروتين فى برج الحمل والجوزاء والأسد والقوس . والدلو والحوت .

أولا : برج الحمل

يتميز برج الحمل بطبيعته الديناميكية والمغامرة ويميل إلى النشاط والحماس الذى بدوره يخوضه نحو لاكتشاف كل ما هو جديد وذلك يجعله يوصف بانه برج نارى كما انه يميل إلى التواصل مع الاخرين واكتشاف أنشطة مختلفة ثم ايجاد طرق للمرونة فى الحياة اليومية وبهذا يكون مؤهلا للتحدي والحرية ثم الإبداع الذى بمؤداه يكون التفكير خارج الصندوق ويرفض كل ما هو روتينى .

ثانيا : برج الجوزاء

يرمز الى التوائم وهو من اذكى الابراج الهوائيه ولانه من الابراج الهوائية فهو يميل للمرونه وهذه المرونه تتجلى فى سلوكه الحيوى الذى بمؤداه يميل للتسابق وحب المنافسه والتجديد وبالتالى يرفض الروتين .

ثاالثا : برج الاسد

يميل إلى الاثارة والاهتمام والمغامرة ويسعى للتألق والاعجاب بنفسه وعلى ذلك يميل للبحث بطبيعته الجذابه والكشف عن كل ما هو جديد ورفض كل ما هو روتنى .

ثالثا : برج القوس

يعشق السفر والمغامرة ويميل إلى التحرر والتفاؤل والحماس واكتشاف الاماكن الجديدة والابداع وعلى ذلك فهو مبتكر لذلك يميل الى كل ما هو جديد ويرفض الروتين .

رابعا : برج الدلو .

يميل إلى الحريه والابداع وكل ماهو جديد ولانه يعشق الحريه فهو متجدد كل يوم ويميل للمغامرة حيث احساسه بذاته وعلى ذلك فهو يكره الروتين .

خامسا : برج الحوت

يتمتع بطبيعته الحساسة ويميل إلى التعاطف والتناغم العميق مع عواطفه والابتكار ما يجعله يرفض الروتين من خلال تواصله مع خياله الذى بمؤداه يجعله يبحر فى كل ما هو جديد حالما بالمغامرة واكتشاف الجديد ولذلك يرفض الروتين .