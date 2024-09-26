وزير التعليم: نعمل على إعداد منهج دين يحمل القيم الأساسية ويصبح الامتحان موحدا لجميع الطلاب

قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتم العمل على إعداد منهج دين يحمل القيم الأساسية ويصبح الامتحان موحدا لجميع الطلاب.

وأضاف - خلال حوار خاص لبرنامج «كلام في السياسة»، من تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هدفنا أن يدرس جميع طلاب المرحلة الثانوية مادتي الفلسفة وعلم النفس قبل تحديد التخصص.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن إعادة هيكلة المواد هدفها هو إتاحة الوقت اللازم لدراستها داخل المدرسة بالإضافة لتعليم المهارات الأساسية.

