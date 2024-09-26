«عبداللطيف»: سنطور التعليم بالإمكانيات المتاحة.. وكثافة الفصول أكبر تحد أمامنا

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الدولة المصرية ستطور التعليم بالإمكانيات المتاحة، موضحًا: "في مصر كان لدينا 550 ألف فصل، وكان لدينا عجز في 250 ألف فصل".

وأضاف "عبد اللطيف"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "وكان لدينا 850 ألف معلم وعجز بواقع 460 ألف معلم، وكل ذلك تسبب في زيادة كثافات بعض الفصول، حتى إن بعضها بلغ 150 و180 طالبا في الفصل الواحد، وبعض الفصول تصل الكثافة فيها إلى 200 و250 طالبا في الفصل".

وتابع وزير التعليم: "150 و130 و70 و80 طالبا في الفصل هي أرقام متداولة في غالبية أنحاء الجمهورية، وهذا الوضع يصعب من قدرة المدرس على الشرح، وبالتالي، كان الحضور ضعيفا، وكان ذلك أول تحدٍ لدينا، وعملنا بآليات كثيرة جدا".