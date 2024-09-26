بمشاركة «التضامن» و«الصحة».. «الهلال الأحمر» يعقد اجتماع مجلس الإدارة للمشاركة في «بداية جديدة»

عقد مجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية، اجتماع مجلس الادارة برئاسة المهندس عبد الحميد رخا، بحضور أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

جاء ذلك بحضور أعضاء الإدارة النائب أبو سريع إمام، النائب نصيف الحفناوي، الدكتورة نجلاء الفرماوي الأمين العام، الدكتور محمد صبحي أمين الصندوق، اللواء عبد اللطيف أبو الخير، محمود جبر، الصحفية نهال جمعه دوام، الدكتورة فاتن خربوش، سعد صبري، د. رفعت الخيال، خالد الديب.

تناول الاجتماع تطوير الأداء في العمل خلال الفترة المقبلة، خطة الهلال على مدار 100 يوم في المبادرة الرئاسية بداية، بالإضافة إلى مشروع تطوير بنك الدم بالمقرر والذي يدعم المحافظة بالكامل بأكياس الدم ويوفر كافة الفصائل ويعمل على مدار 24 ساعة.

وتناول الاجتماع أيضًا مشروع لإعادة الهيكلة لبعض الدور والهيئات التابعة للهلال من أجل صالح العمل وتطوير الأداء.

أكدت اميمة رفعت على تقديم الدعم الكامل للجانب الانساني والاجتماعي الذي يقوم به الهلال الأحمر بالقليوبية، تعزيز الإمكانات المادية للجمعية وتطوير اللوائح ونظم وأساليب الأداء بها، والتنسيق.

أضاف الدكتور أسامة الشلقاني على أهمية بنك الدم ودوره في توفير الدم للقليوبية والمحافظات المجاورة، وأن التسعيرة بناءا عليدى تعليمات وزارة الصحة بالاضافة الي دعم الهلال في مجال إلى رفع الوعي الصحي وتشجيع الأنشطة الوقائية.

وتفقدت أميمة رفعت وكيلة وزارة التضامن أنشطة الهلال منها بنك الدم والذي يوفر الدم بكافة الفصائل للقليوبية والمحافظات المجاورة، وأكدت على تقديم الدعم للحالات الانسانية.

كما تفقدت مركز العلاج الطبيعي ومكتب الاستشارات برئاسة وليد النجار، مشيده بمجهود المكتب بكونه ضمن ثاني مكتب علي مستوي الجمهورية في الجانب الوقائي وتوعية الفئات العمرية للمقبلين وحديثي الزواج في تجنب العنف الأسري.

في نهاية اللقاء أشادت وكيلة الوزارة بالانجازات الموجودة بجمعية الهلال الأحمر بالقليوبية وشكرت أعضاء مجلس الإدارة.

وقدم مجلس الإدارة الشكر للأستاذة اميمة رفعت، والدكتور أسامة الشلقاني على الحضور المثمر لاجتماع مجلس الإدارة والتعاون خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من الانجازات لخدمة المواطن وصالح الوطن.

مجلس الهلال الأحمر بالقليوبية

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