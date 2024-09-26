دشنها المحافظ.. دورات تدريبية بالدقهلية لتنمية مهارات العاملين في الديوان العام والوحدات المحلية

دشن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، سلسلة من الدورات التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وجامعة حورس عن طريق منحة مقدمة منهم.

وتستهدف سسلسلة الدورات تدريب 500 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حامد البرعي ممثل وزارة الاتصالات ، والدكتور محمد ممدوح المدير التنفيذي لمركز ريادة الأعمال والتدريب بجامعة حورس ، والدكتورة نفيين ابوالمعاطي مدير عام مركز التدريب بديوان عام المحافظة.

وأكد اللواء "مرزوق" علي أن الدولة تسعي لتقديم كافة الدعم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة للقضاء علي الأمية التكنولوجية من خلال تدريب العاملين علي احدث الطرق المتقدمه في مجال الحاسب الآلي.

وأشار " المحافظ " إلي ضرورة أن يكون لدي العاملين بالجهاز الإداري للدوله إدراك حقيقي بأهمية التكنولوجية والاستفادة منها من خلال الإطلاع الدائم والبحث والتعلم .

وقال اللواء " مرزوق " إن تقدم الدول اليوم يقاس بمدي تفوقها التكنولوجي واستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة في العمل وكافة المجالات الخدمية والصناعيه .

كما أشار " المحافظ " الي أن كافة الخدمات التي سيتم تقديمها في المستقبل القريب ستتم عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية وتطبيق البرامج الجديده في العمل مثل برامج الذكاء الاصطناعي وغيرها .

كما أكد اللواء " مرزوق " علي أن سبيلنا الوحيد للتطور والرقي هو الاعتماد علي تطبيق التكنولوجية في كافة المجالات الصناعيه والإنتاجية والزراعية والطبية وغيرها .

وأيضاً أكد " المحافظ " علي أن بناء الإنسان وتطويره لن يتم إلا عن طريق التعليم والتدريب فهما السبيل الوحيد لتنمية المهارات البشرية.

وأيضاً قال اللواء " مرزوق " ضرورة أن علي تغيير الصورة الذهنية لدي المواطنين عن الجهاز التنفيذي للدولة عن طريق تقديم الخدمات لهم علي اعلي مستوي وفي أقل مدة زمنية ممكنة.

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