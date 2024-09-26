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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسرئيل تفصل شمال غزة عن جنوبها.. والعدوان ما زال مستمرًا على القطاع

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
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قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مازال مستمرا ويتصاعد تجاه عدد من المناطق بها.

وأضاف «جبر»، خلال تغطية، أن آليات الاحتلال العسكرية تقوم بمهمة فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، و حي الزيتون لازال يسمع دوي الانفجارات.

وتابع: "الاحتلال مستمر في الإطلاق المتواصل للنيران من آلياته العسكرية الموجودة بالقرب من حي الزيتون الذي يقع في المنطقة الشرقية الجنوبية لغزة، كما أنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت معظم مباني وشوارع هذا الحي".

وأشار، إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي مستمر في نسف المربعات السكنية وتدمير المنازل مستمرة، خاصة في المنطقة الغربية، لافتًا، إلى أنّ رفح الفلسطينية لازلت تشهد العمليات العسكرية الموسعة منذ 6 مايو الماضي، التي دمرت مظاهر الحياة فيها.
 
 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الإطلاق المتواصل للنيران المنطقة الغربية