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الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

في إطار التعاون المصري الأمريكي.. وفد من «التنظيم والإدارة» يزور واشنطن لتبادل خبرات الإصلاح الإداري

التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة في واشنطن
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في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة، والتي تشمل دعم الحوكمة الاقتصادية، قام وفد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ بزيارة لواشنطن.

 وقد اجتمع الوفد مع المختصين ببعض المؤسسات الأمريكية وكذلك بالبنك الدولي بهدف تبادل الخبرات في مجال الإصلاح الإداري، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية والنظم الحديثة فى إدارة الموارد البشرية بكل مكوناتها من منظومة التعينيات وتنمية وبناء القدرات والتدريب، وتقييم الأداء وغيرها بما يؤدي الى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وقد شملت مقابلات الوفد الأكاديمية الأمريكية الوطنية للإدارة العامة والمكتب الفيدرالي للإدارة والميزانية وكذلك إدارات الموارد البشرية وتقييم الأداء ومصلحة الضرائب الداخلية ، والجمعية الامريكية للإدارة العامة وجامعة جورج تاون.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الولايات المتحدة جامعة جورج تاون مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين