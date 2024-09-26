السوبر الأفريقي.. الأهلي يتوجه إلى ملعب "الملز" لخوض المران الأخير قبل مواجهة الزمالك

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب فيصل بن فهد بمنطقة الملز في العاصمة السعودية الرياض لخوض المران الختامي استعدادًا لمواجهة الزمالك غدًا الجمعة في كأس السوبر الإفريقي.

وسيكون المران مفتوحًا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، وفقًا للوائح المنظمة لبطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك المرتقبة غدًا على استاد المملكة آرينا والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية مساء الأربعاء، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي.