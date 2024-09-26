محافظ البحيرة تضع حجريّ الأساس للموقف الجديد وكوبري وسط البلد بحوش عيسى

وضعت اليوم الخميس، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حجر الأساس لموقف حوش عيسى الجديد والمقرر إقامته على مساحة إجمالية قدرها 10 أفدنة أملاك دولة وبطاقة إستيعابية 1000 سيارة بالإضافة إلى محلات خارجية وداخلية ومسجد وكافتيريا وكافة الخدمات، ضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية لبناء الإنسان المصري" في كافة القطاعات.

وأكدت محافظ البحيرة، أن مشروع إنشاء الموقف يأتي في ضوء حرص الدولة على انشاء العديد من المشروعات التنموية والخدمية والتي تحمل رؤية جديدة لمصر وضمن جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين خدمات النقل والمواصلات وتيسير الانتقال داخل المحافظة وخارجها والقضاء على ظاهرة التكدس و المواقف العشوائية.

وضع حجر أساس كوبري شرشرة بحوش عيسى

كما قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بوضع حجر الأساس لكوبري وسط البلد (شرشرة)، الذي يعد جزءًا من الطريق الدائري، أمام الموقف الجديد والمقرر تتفيذه تحت إشراف مديرية الطرق والكباري، بهدف تسهيل حركة المرور وسط المدينة وتعزيز البنية التحتية بها.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر أن هذا المشروع يعد جزء من خطة تنموية واسعة تهدف إلى تطوير شبكة الطرق والكباري بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشددة على أهمية تسريع وتيرة العمل لضمان اكتمال المشروع في أسرع وقت وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

مشيرة إلى الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتلك المشروعات من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة بما يتماشى مع أهداف مبادرته التنموية " بداية " لبناء الانسان المصرى

حضر وضع حجر الأساس للموقف والكوبري الجديد كلًا من: الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد والعميد أركان حرب حسن شبل، المستشار العسكري، الدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحوش عيسى، عمر لبيب، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، واللواء عبد المنعم السبيعي - المدير التنفيذي لمشروع المواقف وم كريمة عاشور مدير مديرية الطرق.