الزراعة تبحث توفير التقاوي للمزارعين بأسعار مناسبة.. والقمح أبرز المحاصيل.. خبراء: البذور والأسمدة والإرشاد ثلاثية زيادة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي

الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة والتي بدورها تبحث عن كل السبل للتعاون مع المزارعين وتوفير الدعم المادي والفني واتباع سياسات من شأنها تحفز على التوسع في زراعات المحاصيل الاستراتيجية، ومن هذا المنطلق شدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة توفير تقديم كل سبل الدعم للمزارعين، بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة.

دعم المزراعين يُسهم في الأمن الغذائي

يري الخبراء أنها خطوات جيدة تُسهم في دعم الخط الأول للأمن الغذائي وهم "المزارعين". وطالبوا بتوفير الدعم بنوعيه "المادي والفني"، والتوسع في توفير الأسمدة وتشديد الرقابة وتوفير تقاوي المحاصيل، قبل بداية الزراعة بوقت كاف وبأسعار وجودة مناسبة.

وكلف وزير الزراعة، الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بالاستعداد الجيد لموسم زراعة القمح، وتوزيع التقاوي الجيدة في منافذها في المحافظات والجمعيات الزراعية، وفقا للخريطة الصنفية، للمحصول، والتي أعدها مركز البحوث الزراعية، ممثلا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

محاربة السوق السوداء للبذور

بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: تعد توفير البذور والتقاوي الجيدة من الخطوات الهامة التي تساهم في دعم المزارعين ومحاربة السوق السوداء التي تواجههم لشراء البذور غير الجيدة، علاوة عن توفير السلالات الجيدة تساهم بشكل كبير في زيادة الانتاجية حيث من المستهدف زراعة ما يزيد عن 4 مليون فدان في الوادي والدلتا .

الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي

ويضيف" صيام": السلالات الجيدة تكون لديها القدرة على تحمل الإصابات والأمراض ودرجات الحرارة التي تزيد بفعل التغيرات المناخية، وهنا أطالب مركز البحوث الزراعية بزيادة الكميات المعروضة لتغطي كافة احتياجات السوق.

بذور جيدة تقاوم المناخ

كما شدد “فاروق” على ضمان جودة التقاوي، وملائمتها للظروف المناخية لكل منطقة، ومقاومتها للأمراض والآفات، فضلاً عن توعية المزارعين، بأهمية استخدام التقاوي المعتمدة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي زيادة دخل المزارعين، حيث وجه بتكثيف الندوات الإرشادية وأيام الحقل، من خلال المعاهد البحثية المعنية، لنقل التوصيات الفنية اللازمة للمزراعين، مع المتابعة المستمرة لهم والتواصل معهم.

حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي

ومن ناحيته، يطالب المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، بتوفير الدعم الفني والمادي للمزارعين الذين يمثلون الخط الأول في الأمن الغذائي المصري، فالمادي يتمثل في توفير البذور الجيدة والأسمدة الأزوتية لزيادة الإنتاجية علاوة عن تشديد الرقابة على المبيدات لمنع الأصناف المغشوشة .

يضيف "رضا": الدعم الفني يتمثل في عودة الإرشاد الزراعي وتقديم المشورة الفنية في توقيتات الزراعة والري وومقاومة الآفات والأمراض، حيث أن توفير كافة سبل الدعم الفني للمزارعين، من الإرشاد زراعي والتوعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج مثل التقاوي الجيدة والمعتمدة من صميم اختصاصات القائمين على وزارة الزراعة .

كما استعرض وزير الزراعة مع مدير مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس، الإجراءات الخاصة بالفحص لتقاوي البطاطس، وتوفيرها للمزارعين، بالجودة المطلوبة، والدور الذي يقوم به المشروع لمتابعة مناطق الإنتاج.

وأكد فاروق أهمية التنسيق الجيد والمستمر بين كافة الجهات التابعة للوزارة، والمعاهد البحثية، لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، كذلك التوسع في عمليات إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.