شاهد.. تريلر فيلم "Maria" لـ أنجلينا جولي

طرحت Studio Canal الإعلان التشويقي الأول لفيلم الدراما والسيرة الذاتية “Maria” للنجمة أنجلينا جولي، والمقرر طرحه في 11 ديسمبر المقبل عبر منصة نتفليكس.

يتتبع الفيلم سيرة ذاتية لحياة واحدة من أعظم مغنيات الأوبرا في العالم، وهى ماريا كالاس (جولي)، خلال أيامها الأخيرة في السبعينيات في باريس.

وعلى مدار سنوات، ارتبط اسم المخرج التشيلي بابلو لارين، بمهرجان فينيسيا السينمائي. ففي السنوات الأخيرة، انجز لارين اثنين من أهم أفلامه المقتبسة عن قصص سيرة ذاتية، هما: "Jakie" من بطولة ناتالي بورتمان في دور زوجة الرئيس الأمريكي كينيدي، و"Spencer" من بطولة كريستين ستيوارت في دور الأميرة ديانا، وكلاهما انطلقا مشوارهما من بوابة فينيسيا وصولاً لترشيحات الأوسكار.

في فيلمه الجديد "Maria"، الذي يشهد عرضه العالمي الأول بالمسابقة الرسمية لفينيسيا، يتعمق لارين في دراسة شخصية مكثفة وعاطفية لحياة واحدة من أعظم مغنيات الأوبرا في العالم، وهى ماريا كالاس (أنجلينا جولي)، خلال أيامها الأخيرة في السبعينيات في باريس.