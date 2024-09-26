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الخميس 26 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يداهم 3 مراكز تعليمية وهمية للنصب على المواطنين في القاهرة

حملات أمنية
حملات أمنية
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كثفت الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية من جهودها لضبط المراكز التعليمية الوهمية في القاهرة.

 في نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى  "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه.. وبحوزته (شهادات دراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه(.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في نفس السياق تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى  وللسفر وإستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة".
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المُشار إليه.. وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" المنسوب صدورها للكيان").
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق متصل تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى  "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه.. وبحوزته (شهادات دراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بالقاهرة المراكز التعليمية الوهمية في القاهرة ضبط أحد الأشخاص كيان تعليمى بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص شرطة الأزبكية بالقاهرة