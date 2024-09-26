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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. حملات بمراكز الجيزة لإزالة جمالونات مخالفة وتعديات بمركز أوسيم

إزالة جمالون مخالف
إزالة جمالون مخالف بقرية سقيل
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كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس مركز أوسيم، بإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية بقرية سقيل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 
وتابع المحافظ نتائج الحملة المكبرة التي تم تنفيذها وأسفرت عن إزالة عدد من الجمالونات المقامة خارج الحيز العمراني علي الأراضي الزراعية بشارع سكة البحر بقرية سقيل علي مساحة ٧٥٠ م٢ ورفع كافة الإشغالات المخالفات بداخلة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بعد ثبوت تلاعب صاحب المخالفة بالتراخيص الممنوحة.
وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء الغير متصالح عليها وعدم التهاون في التعامل مع اي تعديات علي الأراضي الزراعية.

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