أطباء يعترفون بتحرشهم بمريضات.. والنقابة ترد

خلال الساعات القليلة الماضية انتشر فيديو لمجموعة من الأطباء الشباب يعترفون بالتحرش بفتيات في الشارع وببعض مريضاتهم من السيدات أيضا.

ونشر بعضهم محادثة جماعية بين هؤلاء الأطباء تحدث فيها أحدهم وهو طبيب أسنان عن تحرشه بمريضاته خلال خضوعهن للفحص.

وفضح بعض رواد التواصل أسماء عدد من هؤلاء الأطباء الشباب ومنهم طبيب عام، مؤكدين أنه تخرج من كلية الطب جامعة الأزهر.

وأوضح الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أنه جارٍ التحقيق في صحة الفيديوهات والواقعة والاستعلام عن هؤلاء الأشخاص، والتأكد إذا كانوا أطباء أم لا؟.

وأكد أنه في حال التأكد من أنهم أطباء سيتم إحالتهم للتحقيق ومنعهم من مزاولة مهنة الطب.

