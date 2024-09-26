مصر تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان بما في ذلك على العاصمة بيروت، واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تحذر مصر مجدداً من أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها.



ستواصل مصر جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لإحتواء هذا التصعيد الخطير، وتطالب بوقف إطلاق نار ‏فوري وشامل ودائم بغزة ولبنان. كما تؤيد جميع المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل لتلك التهدئة الشاملة والدائمة بالمنطقة، وتؤكد أن مفتاح تلك التهدئة يظل ‏مرتبطاً بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.