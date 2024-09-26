سام مرسي: "فخور بتمثيل مصر.. لكن غيابي عن المنتخب رسالة واضحة"

أعرب النجم المصري سام مرسي، المحترف ضمن صفوف إبسويتش تاون الإنجليزي، عن حزنه لغيابه عن صفوف منتخب مصر في الفترة الأخيرة، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداده الدائم لخدمة الفراعنة.

ويغيب سام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون عن صفوف المنتخب الوطني، منذ مشاركته لدقائق معدودة في مواجهة تونس الودية في سبتمبر 2023.

تصريحات سام مرسي

وجاءت تصريحات سام مرسي في مقابلة مع قناة «بي إن سبورتس»، حيث كشف عن شعوره بالإحباط لعدم استدعائه من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر منذ توليه المسؤولية الفنية.

وقال مرسي: «لقد كنت فخورًا دائمًا بتمثيل منتخب مصر، لكن المدرب لم يقم بدعوتي منذ أول معسكر له. هذا عادة ما يكون إشارة حول ما إذا كان سيدعوني لاحقًا أم لا، لكني على استعداد دائم لمساعدة المنتخب».

سام مرسي بقميص منتخب مصر

وأكد مرسي على أهمية تجديد عقده مع إبسويتش تاون، مشيرًا إلى أن المدرب كيرن ماكينا يرغب في استمراره مع الفريق في الموسم الجديد.

وتحدث سام مرسي عن رحلة صعود إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أنها كانت رحلة صعبة وطويلة، وأن الفريق بذل قصارى جهده للعودة إلى البريميرليج.

سام مرسي

وقاد سام مرسي، فريق إبسويتش تاون للتعادل مع ساوثهامبتون، حيث أنقذ فريقه من الخسارة، مسجلًَا هدف التعادل في مباراة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بنتيجة 1-1، ليوقع لاعب خط وسط المنتخب الوطني على أول أهدافه في البريميرليج.

ويعد سام مرسي أول لاعب مصري على الإطلاق يرتدي شارة قيادة فريقه، خلال رحلة الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.