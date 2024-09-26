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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

للقضاء على ظاهرة السير عكس الاتجاه.. نقل موقف "العشرين - فيصل" إلى الدوران

حملات جهاز السرفيس
حملات جهاز السرفيس بالجيزة
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شن جهاز سرفيس اللواء حازم لاشين الرئيس التنفيذى لجهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة  عدة حملات تفتيشية علي جميع أحياء الجيزة ومدن ومراكز وقطاعات المحافظة بالكامل ما يزيد على 28 حملة تفتيشية على جميع أحياء ، ويأتي ذلك بناء على توجيهات المهندس عادل محافظ الجيزة بمواصلة حملات القضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأسفرت عن ضبط عدد 300 مخالفة بين تقطيع خط السير والوقوف فى موقف عشوائى وتحصيل أجرة زيادة بالإضافة إلى حملات تفتيشية وتفقدية لتنظيم حركة السيارات والركاب وتوفير سيارات لنقل الركاب للقضاء على ظاهرة التكدس والكثافة العددية مع بداية العام الدراسى ، وجاءت الحملات بمتابعة واشراف  كلٍ من الرائد فوزى جاد نائب رئيس جهاز السرفيس صابر على مساعد رئيس الجهاز للمتابعة الميدانية محمد العنانى مساعد رئيس الجهاز للسرفيس، ووليد حمودة نائب رئيس قطاع السرفيس لقطاع الهرم .
 

كما تم أيضاً نقل موقف العشرين فيصل إلى المنطقة أمام الدوران وتغيير إتجاه الموقف للقضاء على ظاهرة السير عكس الإتجاه ، وتم أيضاً عمل حملات نظافة وغسيل آلى لموقف أرض اللواء الرئيسى وموقف أرض اللواء الإقليمى بقطاع وسط.
 

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