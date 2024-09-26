سميرة سعيد تتضامن مع لبنان: "أرض الجمال والحب"

أعلنت الفنانة سميرة سعيد، على التضامن مع لبنان، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات “إكس”، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة مع تصاعد ألأحداث وسقوط الكثير من الضحايا نتيجة القصف الإسرائيلي.

ونشرت سميرة سعيد عبر حسابها على “إكس” : “لبنان، أرض الجمال والحب، وطن الشعب الذي ينبض بالحياة رغم كل شيء، يعاني اليوم من جراح الحرب وآلام الفقد والدمار، بلد الفن والحضارة، الذي كان يومًا منارة الأمل، أصبح محاصرًا بالخوف والحزن وعدم الأمان”.

وتابعت: “يقينًا، لبنان سيبقى رمز الحياة والأمل وسيظل رغم كل الجراح، نرجو من الله أن يعود الفرح لأرض الأرز، وأن تزهر أيامه من جديد بالسلام والطمأنينة”.