عبدالغفار يبحث مع سفير بيلاروسيا سبل التعاون في القطاع الصحي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير سيرجي ترنتيف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث سُبل التعاون المشترك في القطاع الصحي بين مصر وبيلاروسيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بسفير بيلاروسيا والوفد المرافق له، مؤكدا حرص وزارة الصحة على تعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين وكذلك تعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات.

وقال «عبدالغفار» إن اللقاء تناول التركيز على أهمية المشاركة مع الجانب البيلاروسي في عدة مجالات في مقدمتها جراحات القلب والأوعية الدموية عن طريق معاهد المستشفيات التعليمية، والأورام السرطانية من خلال مركز الأورام التابع لمعهد ناصر، وجراحات الكسور والعظام عن طريق مستشفى الهلال الأحمر، إضافة إلى دعم السياحة العلاجية في مصر من خلال مستشفى شرم الشيخ، والغردقة، والقصير.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تطرق إلى تبادل الخبرات فى مجال نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي، وموجها بترتيب موعد عاجل لهم مع الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة «أكديما»، للاطلاع على النقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها قطاع الدواء فى مصر.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير دعا الجانب البيلاروسي إلى زيارة المستشفيات ومصانع الأدوية، والاطلاع على التجربة والخبرات المصرية في هذا المجال، منوها إلى أن الجانبان اتفقا على دراسة إنشاء مركزا مشتركا للمعلومات وإجراء التجارب الإكلينيكية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه الدعوة لوزير صحة بيلاروسيا لحضور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه، أعرب سيرجي ترنتيف سفير بيلاروسيا، عن ترحيبيه بدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، مؤكدا اعتزازه بالمشاركة في النسخة الأولى للمؤتمر، مشيدا بمستوى المستشفيات في مصر والتي زارها الجانب الببلاروسي العام الماضي.

حضر الاجتماع، الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

IMG-20240926-WA0049

IMG-20240926-WA0052

IMG-20240926-WA0051