5 أيام لكل شهر.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

أعلنت وزارة المالية، عن مواعيد صرف مرتبات العاملين بكل الوزارات والهيئات للربع الأخير من 2024. حيث تم تحديد 5 أيام لكل شهر لصرف الرواتب، بالإضافة إلى 4 أيام في أكتوبر و3 أيام في نوفمبر وديسمبر لصرف المتأخرات.

صرف مرتبات أكتوبر : بدءًا من 24 أكتوبر، والمتأخرات في 7، 8، 9، و10 أكتوبر.

: بدءًا من 24 أكتوبر، والمتأخرات في 7، 8، 9، و10 أكتوبر. صرف مرتبات نوفمبر : بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات في 7، 10، و11 نوفمبر.

: بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات في 7، 10، و11 نوفمبر. صرف مرتبات ديسمبر: بدءًا من 22 ديسمبر، والمتأخرات في 8، 9، و10 ديسمبر.

ودعا الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، العاملين لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة اعتبارًا من المواعيد المحددة.