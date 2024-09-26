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الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يصعد 30 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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زاد سعر الذهب في مصر مقدار 30 جنيها مع انتهاء تعاملات اليوم، في محلات الصاغة منذ الأسبوع الماضي.
وسجل سعار عيار 21 نحو 3560 جنيها للبيع و3580 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 4068 جنيها للبيع و4091 جنيها للشراء وعيار 18 نحو 3051 جنيها للبيع و 3068 جنيها للشراء.
بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2635 دولار للبيع و 2636 دولار للشراء و عيار 14 نحو 2380 جنيها للبيع و 2393 جنيها للشراء والجنيه الذهب نحو 28.48 ألف جنيه للبيع و 28.64 ألف جنيه للشراء.

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