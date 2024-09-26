أسامة النجار يوقع لفريق غزل المحلة 3 مواسم

وقع اللاعب أسـامة النجـار ظهير أيمن نادى المقاولون العرب، على عقود انضمامه رسمياً لنادى غزل المحلة لمدة 3 سنوات، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لخوض منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز النسخة الجديدة.

وتاتي مسيرة اللاعب بداية من نادي طنطا ثم المقاولون العرب ثم الانتقال الي غزل المحلة.

ويخوض المحلة عدة مباريات ودية الأولى مع نظيره سموحة يوم 30 سبتمبر الجارى، ثم يواجه الاتحاد السكندرى يوم 2 أكتوبر المقبل، ثم طلائع الجيش يوم 7 أكتوبر، والبنك الأهلي يوم 10 أكتوبر، ويختتم غزل المحلة مبارياته الودية امام الجونة يوم 13 أكتوبر.