أطباء يعترفون بتحرشهم بمريضات والنقابة ترد.. فيديو

خلال الساعات القليلة الماضية، انتشر فيديو لمجموعة من الأطباء الشباب، يعترفون بالتحرش بفتيات في الشارع وببعض مريضاتهم من السيدات أيضا.

كما نشر بعضهم محادثة جماعية بين هؤلاء الأطباء، تحدث فيها أحدهم وهو طبيب أسنان، عن تحرشه بمريضاته خلال خضوعهن للفحص، وفضح بعض رواد التواصل أسماء عدد من هؤلاء الأطباء الشباب، ومنهم طبيب عام، مؤكدين أنه تخرج من كلية الطب جامعة الأزهر.