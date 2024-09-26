محافظ البحيرة تفتتح مدرسة جلال قريطم الإعدادية

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مدرسة جلال قريطم الإعدادية بنين بحوش عيسى، والتي تم إنشاؤها بتكلفة إجمالية قدرها 21.8 مليون جنيه، على مساحة 7577 متر مربع، في إطار احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

حضر الافتتاح عدد من الشخصيات، بينهم الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في مجال التعليم.

وتفقدت محافظ البحيرة، أقسام المدرسة التي تضم دورًا أرضيًا وأربعة أدوار علوية، مع 45 فصلًا دراسيًا، تستوعب إجمالي 1120 طالبًا، كما تحتوي المدرسة على مكتبة، ومعملين للعلوم، ومعمل حاسب آلي، وملعب خماسي.

وأشارت محافظ البحيرة، إلى حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم، في إطار مبادرة الرئيس "بداية" لبناء الإنسان المصري، والتي تشمل تطوير المناهج وتوفير برامج تدريبية للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا.

وأكدت عازر، أهمية متابعة المنشآت التعليمية لضمان الالتزام بجداول الصيانة الدورية، وضمان عدم وجود عجز في المدرسين.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة البحيرة تضم 4195 مدرسة تخدم أكثر من 1.65 مليون طالب وطالبة، حيث تم إنشاء 29 مدرسة جديدة في هذا العام بتكلفة 208 ملايين جنيه، كما يجري حاليًا إنشاء 37 مدرسة إضافية لتقليل الكثافات الطلابية.