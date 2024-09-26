الاحتلال يشن 100 غارة على جنوب لبنان منذ صباح اليوم

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من جنوب لبنان، إن هناك سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت عدة مناطق في الجنوب اللبناني، ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وحتى الأن هناك أكثر من 100 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، والبقاع شرق لبنان، وأيضاً في بعلبك، وصولا إلى الهرمل في الشمال الشرقي للدولة اللبنانية.

وأضاف «سنجاب» خلال رسالة على الهواء، أن الموجة الأخيرة من الغارات الإسرائيلية، استهدفت بلدة طول في قضاء النبطية، وتم استهداف عدد من الأبنية في البلدة بالصواريخ نجم عنها انهيار المباني بشكل مباشر، رغم وقوع تلك المباني في محيط مستشفى الشيخ راغب الرئيسية في المنطقة، مشيراً إلى أن تلك الغارة تعد الرابعة من نوعها التي تستهدف محيط مستشفى في الجنوب اللبناني.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنه كان هناك سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على عدة بلدات في قضاء صيدا وصور، بالإضافة إلى سلسلة من الاستهدافات لبلدات في قضاء مرجعيون، وصولا إلى عمق الجنوب اللبناني تحديدا في مرتفعات جبل الريحان الذي استهدفها الاحتلال بسلسلة من الغارات الجوية، فيما ارتكب الاحتلال سلسلة من المجازر في البقاع أسفرت عن استشهاد 20 شخصاً وإصابة العشرات.