ضبط المتهمين بتزييف العملات المحلية وترويجها في بني سويف

تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من ضبط شخصين ببنى سويف لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزييف العملات المحلية وترويجها.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزييف العملات المحلية والأجنبية وترويجها أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن بنى سويف قيام (مندوب مبيعات، عاطل " لهما معلومات جنائية"- مقيمان ببنى سويف) بتزييف العملات المحلية تمهيدًا لترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عملات محلية "مزيفة" - 2ماكينة طباعة وتصوير ألوان – جهاز كمبيوتر "لاب توب" – سلاح أبيض – 2 فلاش ميمورى بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.