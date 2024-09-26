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الخميس 26 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

المركز القومي للبحوث يطلق قافلة طبية في منشأة القناطر

جانب من القافله
جانب من القافله
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انطلاقا من المسئولية المجتمعية للمركز القومى للبحوث والقيام  بدور فعال ومتميز لخدمة المجتمع   بتوفير الخدمة الطبية لأهالينا في القرى الأكثر فقرا واحتياجا، توجهت قافلة طبية صباح اليوم الخميس الموافق 26/9/2024  إلى قرية بنى سلامة  منشأة القناطر -  بمحافظه الجيزة تحت رعاية الدكتورة/ فجر عبد الجواد-  القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وذلك من خلال لجنه التنمية المجتمعية برئاسة الدكتوره/ نبيله عبد المقصود -رئيس القوافل الطبية.

 ضمت  القافلة أساتذة أطباء متميزين في تخصصات مختلفة من المركز القومى للبحوث منها: الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء  والتوليد، أمراض  القلب، ذوي الاحتياجات الخاصة، المخ والأعصاب والرمد.

  كما رافق القافلة العيادة المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز (عيادة الأمراض الباطنية وأمراض النساء) المزودة بجهاز رسم قلب وجهاز سونار  وقام الاطباء بالكشف  على المرضي. 

والجدير بالذكر أنه يتم صرف الأدوية اللازمة للمرضى مجانا من صيادلة المركز القومي للبحوث. وبلغ عدد المستفيدين ٣١٢٥ حالة.

الاحتياجات الخاصة الخدمة الطبية التنمية المجتمعية المجتمع المركز القومي المركز القومي للبحوث