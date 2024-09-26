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الخميس 26 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل القبض على المتهم بالاتجار في المخدرات بالقاهرة

القبض على المتهم
القبض على المتهم بالاتجار في المخدرات بالقاهرة
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كشف حقيقة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام رجال الشرطة بالقاهرة بإلقاء القبض على زوجها دون وجه حق بمنطقة الزاوية بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط زوج المذكورة (عاطل سبق ضبطه وإتهامه فى عدد (3) قضايا "مخدرات- شروع فى قتل"، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض – مبلغ مالى).. وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حينه.. وعرضه على النيابة العامة التى قررت إستمرار حبسه.

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