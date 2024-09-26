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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يداهم محل بالجيزة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية

الأمن يداهم محل بالجيزة
الأمن يداهم محل بالجيزة لبيع أجهزة "الريسيفر"
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق وبالمخالفة للقانون. 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط (المذكور).. وبحوزته (23 جهاز ريسفير ماركات مختلفة مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص") وأقر بأنه مالك المحل وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية. 
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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