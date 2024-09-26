التضامن: التحفظ على 306 جمعيات أهلية مرتبطة بالإخوان منذ 2014

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، إنه تم التحفظ على 306 جمعيات أهلية منذ عام 2014 كان تديرها العناصر الإخوانية.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قبل إصدار هذا القرار، أخذت رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا لصحيح القانون، وتم عرض الأمر على اللجنة القانونية ووافق الاتحاد بعد تأكده من صحة ما ورد إليه بشأن تلك الجمعيات.

وأشار مساعد وزيرة التضامن، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم حاليا بالإشراف علي الجمعيات المتحفظ عليها من خلال لجنة مشكلة من الوزارة وتمتلك هذه الجمعيات عدد من المدارس، وتم التحفظ عليها، حيث تقوم لجنة 30 يوليو التابعة لوزارة التربية والتعليم بإدارة هذه المدارس من خلال رقم حساب خاص بكل مدرسة.

وأضاف أيضا أن الجمعيات تمتلك مستشفيات ومراكز طبية تقوم حاليا وزارة الصحة والسكان بالإشراف عليها.

وأكد مساعد وزيرة التضامن، أن الأمور المالية والإدارية الخاصة بالمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية المتحفظ عليها تقوم الوزارة بالإشراف عليها وإدارتها.

كما أكد أن الجمعيات الأهلية المتحفظ عليها لم تتأثر نهائي بالتحفظ وأنها تعمل بشكل طبيعي وهذا يدل علي أن المنظومة داخل وزارة التضامن ناجحة، وهناك طفرة في العمل وإدارة الجمعيات والإشراف عليها.