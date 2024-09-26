تريزيجيه يقود تشكيل الريان أمام العربي في الدوري القطري

أعلن يونس علي، المدير الفني الجديد لفريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة العربي.

يحل فريق الريان، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره العربي بملعب استاد الثمامة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري القطري.

وتنطلق مباراة الريان والعربي في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، التي تشهد تواجد تريزيجيه أساسيًا في تشكيل الريان.

وغاب تريزيجيه عن مباراة الريان الماضية أمام الوكرة، التي خسرها رفاقه بثنائية دون رد، يوم الأحد الماضي.

وكان نادي الريان، أعلن منذ يومين فسخ تعاقده مع المدرب السويدي بويا أسباجي، ليحل يونس علي بدلًا منه في القيادة الفنية للرهيب حتى نهاية الموسم الحالي.

افتتح تريزيجيه سجل أهدافه مع الريان في مباراة الشحانية في الجولة الرابعة من بطولة الدوري القطري، كما صنع هدفين في نفس اللقاء، وذلك في ظهور الأول مع الرهيب كما يلقب النادي.

وتعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

ويحتل نادي الريان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات حقق خلالها الفوز في مباراتين وخسر 3 أخرى، بينما يأتي العربي تاسعًا بـ4 نقاط.

تشكيل الريان لمواجهة العربي