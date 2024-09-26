الأمن يضبط 53 كجم حشيش في الإسماعيلية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (53 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الهيروين – مكبس يدوى لتصنيع مخدر الحشيش بمشتملاته).

مديرية أمن مطروح



ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (11 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الدقهلية



ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة (6،220 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

