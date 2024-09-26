رئيس جامعة أسيوط يشهد توقيع عقود لفتح مكاتب لهيئات التصنيف البريطانية في مصر

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم، مراسم توقيع عقود مع عدد من هيئات التصنيف والتأهيل البريطانية، مثل الكلية الملكية للجراحين، وجمعية المحاسبين القانونيين، والمعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية.

وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير البريطاني في القاهرة، جاريث بيلي، والبروفيسور روان باركس رئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، والبروفيسور أدي واير رئيس المعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية (CIAT)، والبروفيسور ماجدولينا كاريا هيرناديز رئيسة جمعية المُحاسبين القانونيين المعتمدين، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الاعلي للجامعات ود. محمود كحيل مستشار وزير التعليم العالي لهيئات الاعتماد الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة، وممثلي الجهات الدولية.

تستهدف هذه الاتفاقيات التعاون مع الجامعات المصرية لتوفير برامج تدريب معتمدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل الدولي، كما تشمل تطوير المناهج الدراسية وتدريب المحاضرين وتقديم الاستشارات للجامعات المصرية

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور أيمن عاشور، أشار إلى أن هذا اليوم يعد يومًا استثنائيًا، في إنجاز خطوات جديدة في طريق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها في مارس 2023، لافتًا إلى العمل الطويل خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات بالوزارة والجامعات المصرية والجهات البحثية؛ لوضع برامج تنفيذية لتحويل رؤى الإستراتيجية لواقع ملموس يشعر الجميع بنتائجه.

وأشار الوزير إلى ما تمثله الاتفاقيات المُوقعة اليوم من تجسيد لرؤية الاستراتيجية وذلك بتوقيع عقود لفتح مكاتب لهيئات التصنيف والتسجيل الدولية من المملكة المتحدة في مصر، وهو ما يضعنا على أعتاب نقلة نوعية تُعزز مكانة التعليم العالي المصري عالميًا، وتأكيدًا لجودة التعليم العالي المصري، وثقة الجهات الدولية في مؤسساتنا، مشددًا على الحرص بأن يكون الخريج المصري مؤهل طبقًا للمعايير العالمية.

كما أشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقيات تجسد الاحتفاء بتحقيق أحد أهم نتائج الإستراتيجية وهو المرجعية الدولية، عبر عقد شراكات مع المجتمع الأكاديمي الدولي، بهدف إنشاء كيانات محلية تتعاون مع نظيراتها العالمية لتبادل الخبرات.

