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الخميس 26 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل تفاصيل العثور على جثة بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بقيام مجهولين مستقلين سيارة ربع نقل بإلقاء جثمان أحد الأشخاص على جانب الطريق بدائرة المركز. 
 بالانتقال والفحص أمكن تحديد المتوفى (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية ) وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أنه كان بصحبة 
(5 أشخاص – مقيمين بمحافظة الشرقية) حال قيامهم بالتنقيب عن الأثار بمنزل أحدهم.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتبين وجود حفرة داخل حوش المنزل وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر – السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وأقروا بأنه حال تواجد المتوفى داخل الحفرة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار إنهالت عليه الرمال فقاموا بإنتشال جثمانه وإلقائه بمكان العثور عليه وفروا هاربين.  
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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