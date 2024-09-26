قيادات تعليم الجيزة فى جولات لتفقد سير العملية التعليمية فى الإدارات المختلفة

تقفدت سمية الخطيب وكيل تعليم الجيزة ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية، عده مدارس وهم، أحمد بهجت الرسمية المتميزة للغات ومحمد كريم الإعدادية والدكتور عبدالمنعم السعودى الابتدائية، أحمد بهجت الثانوية.

وفي سياق متصل تفقدت أمل مبروك مدير عام التعليم العام، وبحضور مجدى كامل مدير إدارة التعليم الثانوي بالديوان العام مدارس، الشهيد محمد عبده حسن الثانوية و عقبة بن نافع الإعدادية الثانوية و التحرير الثانوية و مصطفى عبيدو الثانوية، وأتريس الثانوية وبني سلامة الثانوية و بني سلامة الإعدادية ومصطفى حجازي الابتدائية ووردان الابتدائية القديمة ونكلا الثانوية ( مسائي ) التابعين لإدارة منشأة القناطر التعليمية.

حيث تهدف الزياراتين متابعة سير العملية التعليمية في الأسبوع الأول لبدء الدراسة، والاطمئنان على أبنائنا الطلاب، ومتابعة الفصول الدراسية من حيث الكثافات الطلابية داخل كل فصل، والتأكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف والنظافة العامة للمدرسة داخليا وخارجيا وكذلك المعامل وحجرة المكتبات واستلام الكتب دون قيدها بالمصروفات وتم متابعة تنفيذ مقترح تخفيض الكثافة على أرض الواقع.

والالتزام بالزى المدرسى والنظافة الشخصية مع التأكيد على الحفاظ على أثاثات المدرسة ومقدرات الوطن.

كذلك الاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظاً على سلامة وأمن ابنائنا الطلاب.

وجرى التنويه إلى تفعيل سجل الزيارات وتسجيل المتابعات به أولا بأول، وسرعة إرسال أي شكاوى أو معوقات لسرعة إيجاد الحلول لاستقرار العملية التعليمية.