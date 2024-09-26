«القاهرة الإخبارية»: مدينة البقاع لها النصيب الأكبر من هجمات جيش الاحتلال

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من رميش، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مازال يشن الغارات بكثافة على كل الأراضي اللبنانية وتحديدًا في الجنوب اللبناني بقطاعاته الثلاثة، مشيرًا إلى أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 150 غارة على أماكن متفرقة بالبقاع الشرقي وكانت أكبر الهجمات على مدينة بعلبك وادت إلى استشهاد عشرات من المواطنين المدنيين.



وأضاف «عبد الفتاح»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الصحة اللبنانية صرحت بأن حتى الآن هناك عشرات من حالات الجرحى والمصابين، موضحًا أن مدينة البقاع لها النصيب الأكبر من هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.



وتابع: «بلدة رميش تعرضت إلى عديد من الغارات التي نفذتها طائرات جيش الاحتلال وفي هذه الأثناء نسمع بقوة تحليق مكثف من طائرات الاحتلال على ارتفاعات منخفضة فيبدو أن هناك أحدى الغارات التي ستنفذ على هذه البلدة»، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال استهدف أيضًا بلده عيتا الشعب وهي تعد اكبر بلدات القطاع الأوسط التي تعرضت لغارات متتالية على مدار الأيام الأربعة الماضية منذ بداية التصعيد الأكبر على الحدود اللبنانية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.